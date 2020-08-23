瞎爆！新竹一位田橋仔阿吉（化名）帶小三回家裡床上浪，正宮返家，竟發現熟悉的床上躺著一位全裸妙齡女子，阿吉則只穿著一條四角褲，事後還唬爛她只是「傳播妹」，正宮一狀告上法院，新竹地院經查兩人確實有一腿，判兩人須連帶賠償正宮50萬元。

據判決書指出，正宮控訴阿吉在已婚身分下仍多次帶小三出入公共場合，還在2019年12月25日晚間，猖狂地帶小三返家開房間。正宮指認，當時她和兒子返回住處，門一開就看見一名陌生女子全裸趴躺在主臥室，阿吉當時只穿著一條四角褲。她活逮姦情後，氣急將兩人告上法院。

而開庭時，阿吉與小三皆未出席，僅以書面答辯。阿吉聲稱，他並不認識當時躺在床上的女子，是朋友介紹的傳播妹，當天只是在家中陪聊天，兩人飲酒過量，一躺在床上就睡著了，並不清楚她怎麼會脫光衣物，更無與她發生踰矩之事。小三則答辯，正宮所提交的影片與照片證據並無人臉，那天也沒前往阿吉家中，她強調「不是我」。

阿吉的兒子則出面替母親作證，他表示當天晚間接到母親的電話，便趕回家，當時他們一起進入主臥室，就看見阿吉與一女子赤裸躺在床上，他拿起手機錄影存證，他事後和阿吉拉扯10分鐘才讓該女子離去。

新竹地院審理後判定，若該女子只是為了聊天，著實無必要全身赤裸，若非有發生親密關係怎可能會平白無故兩人躺同張床，該行為已嚴重破壞原告的婚姻美滿，衡量阿吉與該女的經濟狀況後，於19日判兩人須連帶賠償正宮50萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)