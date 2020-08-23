來自花蓮的王凱裕，隨著U18代表隊回花蓮參加第17屆菁英盃暨花蓮縣第34屆王母盃籃球賽，也讓他可以在家人注視下大展身手，最後和U18於今天的冠軍賽66比58擊敗輔仁大學、收下大專男子組冠軍。

賽後王凱裕的家人和他合照留念，國中就讀乙級花崗國中的他，因為國三時和自強國中的比賽表現出色受到注意，有了北上於能仁家商繼續籃球路的機會，也藉著在HBL優秀的表現入選U18，得以回花蓮比賽，他笑說：「今天家人都來了，隊友也鼓勵我打High一點、把氣氛帶起來。」

對於「回家比賽」的表現，王凱裕認為自己還有進步空間，「身體碰撞和處理球過於急躁都要改進，但可以回來比賽挺開心的，北上念書打球後大概一個月或一個半月回花蓮一次，希望教練可以放我們假，讓我多留個一、兩天和家人敘舊。」

今年王凱裕和隊友游艾喆攜手助能仁家商於HBL摘冠之後，即將要一起在政治大學展開人生下一段旅程，兩人也是U18代表隊隊友，U18教頭林正明透露，這次主要選擇準備進大學的好手來磨練，幫助這群好手在輕鬆打、沒有國際賽成績壓力下汲取養分，這兩周訓練、比賽下來，大家都展現認真拚戰的精神、服從性也高，由於新冠肺炎疫情影響國際賽賽程，目前暫無後續計畫。

(中時 )