蔡英文總統最近與前總統馬英九兩個人隔空交火不斷，互相指責對方不是。蔡總統今天批馬，「在國家內部尋找敵人並沒有意義」，馬辦稍晚又回嗆蔡，在野黨對執政黨監督、民眾對政府施政提建言，都是天經地義，不要對於外界的善意提醒，「裝睡叫不醒」。

馬蔡最近的恩恩怨怨起因於馬英九質疑民進黨政府的兩岸國際路線把台灣推向戰爭邊緣，蔡總統反擊批馬是「卑躬屈膝」。馬今天上午出席前行政院長郝柏村追思會，再反指民進黨政府才是卑躬屈膝，在沖之鳥島、太平島主權上對美日讓步，外交部不吭聲，又找陸委會經濟部去跟大陸談希望ECFA不要終止，卑躬屈膝、前倨後恭。

蔡總統臉書下午再回罵馬英九，國際局勢瞬息萬變，「在國家內部尋找敵人並沒有意義」。請馬前總統冷靜想想，為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？

馬辦接著再發聲明，無法理解蔡總統「在國家內部尋找敵人」之語為何意？在野黨對執政黨監督、民眾對政府施政提建言，都是天經地義。

馬反質疑蔡總統上任後，卻違反民主政治常態，不僅執政黨反過來強力監督在野黨，民眾更屢因批判政府而被查水表，蔡政府還以「國安五法」及「反滲透法」限縮人民自由、侵害憲法保障人權，這才是動用國家機器在國家內部尋找敵人，怎好意思大言不慚的顛倒黑白？

馬辦指出，主流民意是要安定和平的生活，不希望戰火煙硝。蔡政府不容在野與民眾監督，才遠離國際社會標準。也請蔡總統認真想想，真要如此一意孤行？不要對於外界的善意提醒，「裝睡叫不醒」。

(中時 )