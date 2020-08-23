日本產經新聞論說委員河崎真澄今日於日本東京出席演講時表示，日本明仁上皇應該有意訪問台灣。民進黨立委莊瑞雄對此回應，如果真的會來，台灣也會以禮相待。

河崎真澄因撰寫《李登輝秘錄》，而受日本李登輝之友會邀請演講。現場有日本民眾提問「前總統李登輝過世，日本首相森喜朗也在8月9日赴台弔唁。而日本皇室，比方說明仁上皇有無可能造訪台灣？」

河崎回應，過去明仁上皇曾赴塞班島、菲律賓等地慰靈戰亡者，但還沒到過台灣和朝鮮半島。去年為此詢問日台交流協會台北事務所前代表池田維，明仁上皇有無可能訪台，池田說「有可能。」

莊瑞雄表示，中華民國政府是從中國撤退。跟日本有深仇大恨，台灣也曾被殖民，但上一代是上一代，和現在又不太一樣。老一代的想法可能很兩極，有的人恨日本，有的人可能很親近日本。但無論如何，不管是中國還是台灣，跟日本也沒停過交流，這也是事實。

莊瑞雄指出，台灣大部分都喜歡日本，台日不論在歷史、感情層面都有所糾結，兩國人民的感情也都很好。而且台灣現在已經是民主國家，依台日之間的友誼，如果明仁上皇有意訪台，台灣政府不會拒絕，也會以禮相待。

民進黨立委何志偉也表示，日本皇室是主權象徵，不論明仁上皇是以私人名義為由或公開來訪，都算是兩國間情感的延續，我們都歡迎。

(中時 )