一頭俐落的短髮，剪裁合宜的服裝，高挑的爵士歌手9m88，頗有模特兒氣質，像是走在伸展台上的人。（鄧博仁攝）

明明想當歌手，卻選擇先讀實踐大學服裝設計系，今年甫入圍金曲獎的爵士歌手9m88（本名：湯毓綺），近年因演唱〈陪妳過假日〉、〈九頭身日奈〉而爆紅，在YouTube點擊次數近千萬。近年她在紐約吳季剛工作室實習，從中更理解自己真正愛的是音樂，因而捨棄服裝設計，改讀新學院的爵士與當代音樂學院，主修歌唱，一切從頭學習。

一頭俐落的短髮，剪裁合宜的服裝，高挑的爵士歌手9m88，頗有模特兒氣質，像是走在伸展台上的人，日前在兩廳院廣場上的演唱，一開口，低沉渾厚的嗓音，又像是換了一個人，即使是下著雨，觀眾仍願站在台下聽得如癡如醉，她的粉絲多數是90後的年輕人。

2014年，9m88剛到吳季剛工作室實習，接觸時尚產業的生產端，「那時我會跑工廠，做文書工作，深入時尚產業的細部工作，很快就了解自己對服裝設計沒那麼有興趣，卻也從中訓練做事情要整體思考的能力，這點對打點自己形象很有幫助。」

隔年9m88開始讀音樂院，她表示沒有任何音樂科班訓練，第一年特別辛苦。她師承爵士樂大師藍吉．沃克曼（Reggie Workman）和簡愛拉．布魯姆（Jane Ira Bloom），她表示這兩位老師的共通性，就是懂得挖掘學生的可能性，「他們把學生當作音樂人，一起討論音樂。有次我們拿到一個很複雜的譜，不可能在短時間內學會，另一個歌手回應老師：願意試試看。但老師把筆丟到地上，問我們：筆丟到地上該如何？只能撿起來。」

這個掉筆的故事對9m88啟發甚深，她表示，「爵士樂也是如此，不能只是試試看，必須練習做到位，當一段音樂在演奏時，會有很多變數和狀況，我們必須要有能力解決。」

9m88表示，紐約是一個貧富差距很大的地方，「有些遊民的衣著很整齊，可看出他一定是在幾天內突然變成遊民的，其中一定有什麼特殊的原因；還有一次，我看到一位盲人過馬路，馬路很短，我過去扶他，陪他搭地鐵，原來他是要去看醫生，問他平常都一個人搭車嗎？他告訴我他的家人和鄰居都去世了，今後只能自己一個人走，這些小故事帶給我很多衝擊，讓我知道自己的幸福之處，也學會從不同角度看同一件事情的能力。」

(中時 )