情侶交往，除了個性不合外，會分手最大原因往往在於雙方的家庭因素。一名男網友表示，自己有個交往2年的女友，但對方一家子全都是「失業人口」，他每個月都會給對方1萬元「孝親費」，未料某次給錢後，準岳母一句話讓他嚇傻，直問合理嗎。

男網友在臉書《靠北女友my girl》表示，女友一家都沒工作，因此他會衡量自己每個月營收，給對方5000到1萬元的生活費，但自己有貸款，也有爸媽弟妹要養，不可能給太多。豈料有次給錢後，女友媽媽竟然跟他說「不管我女兒有沒有工作，你每個月都要固定給她生活費，讓她多存一點」，原PO聽到後傻眼，直問「這樣合理嗎」。

網友看到後紛紛建議：「拜託不要分手，別放禍害出來」、「自己都有答案了，何必問人」、「還沒結婚就這樣，結婚之後會怎樣？自己想想吧」、「全家沒工作都沒餓死，看來背景很硬哦」、「中元節快到了，你用燒的給他們吧」、「嚴重懷疑你在幫別的男人養老婆」、「全家都領殘障手冊嗎」，也有人質疑「全家沒工作一個月1萬要怎麼活？你還沒講出實情吧」。

(中時新聞網)