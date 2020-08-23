國民黨主席江啟臣於補足原吳敦義任期後，將於明（2021）年8月任滿改選，屆時韓國瑜是否出馬競選黨主席，受到矚目。有韓粉在臉書發表千字文，分析利弊得失。

日前有名嘴李正皓分析，韓國瑜為了維持能量，可能出馬競爭黨主席，不過李正皓預測，若如此，江啟臣恐無力抵擋韓流，而韓若當選主席，則將是國民黨滅頂之災。

不過近日有潘姓韓粉在臉書發表千字文，建議韓國瑜不再競選任何政治職務，在民間累積聲望，對韓國瑜才最有利！

他分析，韓國瑜以及韓流的能量，，已經耗損不少，兵疲馬困，放眼2021黨主席選舉、2022縣市長選舉，韓國瑜最適合的角色是「扛轎者」，而非「坐轎者」。韓不必承擔戰局的責任，但可以任意發揮，從容自若。

潘姓網友指出，「讓年輕人淡忘對韓國瑜的厭惡感」，最好的方式是「不再追逐職務」，只有讓時間沖淡，並且角色易位，「從前鋒的位置」「變成後衛防守角色」，韓國瑜仍然可以在二線角色發揮影響力。

韓粉強調，韓國瑜可以不定期從事公益活動、農特產品行銷、美景美食踩點介紹、人文宗教歷史深度旅行，跟著韓家軍的能量，帶動周邊產業，保證人氣爆棚，匯集韓流而不散。沉潛不是完全消失，仍然有所作為，在民間發揮影響力，反而心無掛礙，回到原本的韓國瑜！

潘姓網友認為，現在再把韓國瑜推到第一線，去選黨主席，只是加速能量耗損，絕非智舉。2022縣市長大選，韓國瑜當「扛轎者」而非「坐轎者」，請憐惜他滿身的傷痕，至今仍未痊癒。因此，韓國瑜不選舉任何政治職務，在民間累積聲望，對韓國瑜才最有利！

(中時新聞網)