「超犀利趴11」23日第二場延續首日狂歡氣氛，五月天領軍呂士軒、鼓鼓、OZI、韋禮安、蕭秉治與周華健輪番攻佔「SUPER STAGE」，葉穎、持修及黃奕儒則在「SUMMER STAGE」嗨唱；五月天今晚再度壓軸上陣，不但與孫燕姿透過雲端合作〈溫柔〉，叩關本屆金曲歌王的周華健也現身合唱〈天使〉。

周華健首度征戰超犀利趴，自彈自唱〈Yellow〉後表示：「今晚演出是按年齡來排的，你們一定很好奇，後面還有五月天，因為他們有5個人，在他們面前，我就是一個少年、是幼年。」他歌單網羅不同世代曲子，除了〈花心〉、〈風雨無阻〉等，還選唱五月天的〈我不願讓你一個人〉，巧妙結合自己的〈不願一個人〉，由於兩首歌的歌名相仿，周華健幽默地說：「我在幾個禮拜前，才知道原來阿信有這麼一首歌...他抄我的。但我自卑，我覺得你們不知道我這首。」

鼓鼓昨晚剛完成台北流行音樂中心（北流）首場滿載測試演出，今一連嗨唱40分鐘，並獻上「秘密武器」嘉賓韋禮安，2人合作〈放手〉與〈Bing Bing Bing〉組曲，韋禮安戴上墨鏡耍帥，搭配「復健」般的舞技，為演唱會掀高潮。韋禮安之前新專輯封面照撞臉羅時豐，今對鼓鼓說：「請我當嘉賓算你賺到，等於請到兩位...韋禮安跟羅時豐。」鼓鼓酷回「應該是三位，還有小哥（費玉清）」，韋禮安聽聞立刻模仿起小哥唱歌時的動作及表情，鼓鼓狂笑直問「自己的演唱會你會這樣搞嗎」？韋禮安幽默回：「會啊，而且這是別人的演唱會更亂搞。」

今晚為超犀利趴揭幕的呂士軒，率先送上〈吹個球〉等新歌，作風特立獨行的他搞怪地說：「七夕情人節快到了，祝愛吃醋的人中元節快樂。」OZI也搶先演唱〈Free fall〉等新曲，而昨晚同樣剛唱完北流的蕭秉治，則送上〈戰神〉等歌，並邀師兄五月天怪獸合唱。

(中時 )