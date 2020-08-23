彰化縣衛生局日前因進行萬人血清抗體檢驗與指揮中心槓上，台大公衛學院原定25日發布檢驗結果，據悉已取消，對此指揮中心發言人莊人祥表示，已接獲彰化縣衛生局長葉彥伯通知，但尚無法得知延後發表的原因，同時強調研究結果發表的取消與指揮中心無關。

台灣微生物學會今在台大醫學院召開新冠病毒檢測研討會，「順時中」、「逆時中」兩派人馬首度交鋒，台大公衛學院教授詹長權砲火猛烈，強調學術討論並非看報紙討論，呼籲中央尊重他國的疫調結果，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎則重申，台灣疫情穩定，因此沒必要普篩。

今天這場新冠病毒檢測研討會集聚各方重量級人物，除指揮中心發言人莊人祥外，還有專家諮詢小組委員李秉穎，被外界歸類在順時中派，另一方則是先前曾與彰化縣衛生局合作的台大公衛學院教授詹長權、陳秀熙，被視為逆時中派。

莊人祥說，這次研討會參與的都是各方重量級人物，所討論的議題相當重要，雖然研討會被媒體封為防疫界的八二三砲戰，但仍希望雙方人馬能純就學術面討論，點到為止就好，並對政策提出具體解方。

詹長權也在研討會中談及彰化衛生局進行的萬人血清抗體研究，他指出，每一次談到抗體檢驗陽性，外界就會衍伸出許多想像，但抗體就是病毒與人類戰鬥後痕跡，可說是防疫的寶藏，而找出遺漏者不是最大重點，重點在於我們如何去解讀這項病毒與人戰鬥後的資訊，相信會對下一波疫情有所幫助。

李秉穎說，高風險地區的抗體檢測確實可考慮來做，但目前還沒有急迫性，建議可等疫情結束後再來做。

但晚間台大公衛學院突然做出延後發表血清抗體研究結果的決定，詹長權、陳秀熙等人對此也都表示不評論；莊人祥則聲明，指揮中心是接獲葉彥伯通報才得知25日的發表已取消，籲外界勿將此事與指揮中心做連結。

(中時 )