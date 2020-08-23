彰化縣衛生局和台大公衛學院合作進行萬人血清抗體檢測，原訂25日公布期中報告記者會。台大公衛學院教授詹長權今天表示，因行政作業來不及，故先停辦期中報告說明會。

彰化縣衛生局與台灣大學公共衛生學院等單位合作，進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）病毒血清抗體檢測，為國內第一個大規模的血清抗體調查計畫，原先規劃25日公布血清抗體檢測期中報告。

根據彰化縣衛生局先前資料指出，血清抗體檢測由台大公衛學院提供試劑，檢測對象為醫療照護防疫人員、確診個案及接觸者、居家檢疫者、居家關懷者及家屬、長照據點長者及工作人員等高風險族群。

彰化縣政府今天指出，傍晚接到台大公衛學院通知取消血清抗體調查期中報告記者會，但未說明原因，公布期中報告的日期也未確定。

台大公衛學院教授詹長權晚間向中央社記者證實，因行政作業來不及，因此停辦期中報告說明會，至於會延至何時公布仍未定。（編輯：張芷瑄）

(中時新聞網)