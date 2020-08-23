美陸關係持續緊張之際，美國總統川普在23日福斯新聞網播出的訪談中再度對陸撂狠話，稱美國經濟可能與中國大陸經濟脫鉤。

根據路透報導，川普告訴訪談的主持人希爾頓（Steve Hilton）：「我們不必」與中國做生意。然後談到脫鉤時說：「好吧，如果他們不正確對待我們，我肯定會、我肯定會這樣做。」

川普與大陸展開一場高風險（高賭注）的貿易戰，雙方今年1月才達成了第一階段貿易協議，但第二階段談判大門遲遲不開，並表示他不滿北京對新冠肺炎疫情的處理。

南華早報也指出，川普在這段訪談中說，美國沒有義務與中國大陸做生意。川普是在華府和北京在從貿易、科技到香港、南海等問題衝突升高之際，發表上述談話。

川普還說，是他親自下令取消了原計劃15日舉行的貿易視訊會談，這項會談的目的是要檢討第一階段貿易協議的執行進度。根據這項由川普和中國大陸副總理劉鶴簽署的協議，兩國的高級官員將在協議實施6個月後進行檢討。

劉鶴曾在簽署這項協議後的記者會上說，中國大陸與美國脫鉤「不切實際」。但今年6月美國財政部長穆努欽率先表示，若美國企業無法在中國大陸公平與平等競爭，美中經濟將會脫鉤。

今年1月15日，美陸簽署第一階段貿易協議後，雙方貿易戰暫時休兵，但隨著新冠疫情發燒，川普不滿北京處理疫情的方式，第二階段貿易協議的談判喊卡。

後來又因為港版國安法、新疆維吾爾人權等問題，雙方你來我往。美國宣布關閉在休士頓的中國總領館，中國則關閉了美國在成都的總領館。

根據美國之音報導，迄今美陸間脫鉤更大程度表現在技術方面。例如川普近一步限制美國向大陸公司出售晶片，禁用手機短片平台TikTok與通訊軟體WeChat。

(中時 )