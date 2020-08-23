台中北屯區祥順東路自行車專用道的河堤旁「景觀樓梯」疑似遭有心人士破壞，樓梯只有扶手，沒有柵欄，恐怖的是整個欄柵被扯走，留下尖銳的凸起，尤如道教的登刀梯，如經過民眾上下樓梯不小心，可能會受傷；對此，轄區派出所表示，未獲報案將加強巡邏、揪出竊賊，台中市府也已經請權責單位第三河川局，儘速改善。

台中市大坑地區是台中的後花園，祥順東路自行車專用道也經常有熱愛單車人士到此遊玩，近日卻被民眾發現河堤不鏽鋼景觀樓梯變成恐怖刀梯，約有三處都遭人破壞，竊賊疑似以刀剪扯去柵欄，留下尖銳的突起物；民眾發現相當憂心路人經過一不小心就會受傷。

轄區東山派出所獲知後，呼籲民眾，不得有任意破壞公物的行為，不但會觸犯刑法，也會造成其他人的危害。警方表示，雖然到目前為止，還沒有接到報案，但警方表示，將加強巡邏，要揪出竊賊，台中市府也已經請權責單位第三河川局，儘速改善。

(中時 )