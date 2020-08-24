蘇慧倫登桃猿小飛機開唱 直呼賺到了！！ 06:312020/08/24 中時 陳麒全 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樂天桃猿本周舉行阿迷趴，23日邀請蘇慧倫到球場獻聲，蘇慧倫誠意十足帶來6首歌曲。（陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樂天桃猿本周舉行阿迷趴，23日邀請蘇慧倫到球場獻聲，蘇慧倫誠意十足帶來6首歌曲。（陳麒全攝） 蘇慧倫在小飛機上獻唱「被動」，球場上球迷們跟著哼唱，下機後滿是新鮮感的蘇慧倫直呼在小飛機上開唱，真的是賺到了。（陳麒全攝） 蘇慧倫在小飛機上獻唱「被動」，球場上球迷們跟著哼唱，下機後滿是新鮮感的蘇慧倫直呼在小飛機上開唱，真的是賺到了。（陳麒全攝） 蘇慧倫在小飛機上獻唱「被動」，球場上球迷們跟著哼唱，下機後滿是新鮮感的蘇慧倫直呼在小飛機上開唱，真的是賺到了。（陳麒全攝） 蘇慧倫在小飛機上獻唱「被動」，球場上球迷們跟著哼唱，下機後滿是新鮮感的蘇慧倫直呼在小飛機上開唱，真的是賺到了。（陳麒全攝） 樂天桃猿本周舉行阿迷趴，23日邀請蘇慧倫到球場獻聲，蘇慧倫誠意十足帶來6首歌曲，唱到第四歌完時突然問可以上小飛機開唱嗎？主辦單位馬上安排上機，蘇慧倫在小飛機上獻唱「被動」，球場上球迷們跟著哼唱，下機後滿是新鮮感的蘇慧倫直呼在小飛機上開唱，真的是賺到了。 (中時 ) #蘇慧倫 #小飛機 #球場 #新鮮感 #獻唱 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中21家必比登美食全登場 盧秀燕、虎爸開箱推薦 10:522020/08/23 旅遊 五月天吸陽氣 笑喊更名榴槤奶 04:102020/08/23 娛樂新聞 阿迷趴賽後演唱《風雨無阻》還沒唱就下雨 周華健：我錯了！ 03:422020/08/23 體育 戴愛玲嗨歌被信抱滿懷 04:102020/08/23 娛樂新聞 Marz23首度開唱！王陽明力挺餵食「巧克力鍋」 19:002020/08/23 娛樂 鼓鼓犀利「秘密武器」來了！韋禮安亂搞大秀復健舞 16:532020/08/23 娛樂 王仁甫揪14歲女同台尬BTS嗨歌季芹感動淚崩 21:562020/08/22 娛樂 中職》壓制暴力猿！陳仕朋生涯首度無失分完封 20:302020/08/23 體育 連凱來台隔離檢疫重溫放暑假Fu 04:102020/08/23 娛樂新聞 駁風機危飛安 德代表處喊求償 04:102020/08/23 財經焦點 體育熱門新聞 NBA》率先拜拜！塞爾提克4連勝橫掃七六人 - 體育 NBA》這下尷尬了！J.R.史密斯變湖人遊魂 - 體育 一拳一個？MMA拳手打普通人有多強 - 運動 NBA》哈瑞爾辱罵東契奇 球迷請願重罰 - 體育 國泰NBA 3x》魯肉飯3連霸 張瀚元喊明年再來 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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