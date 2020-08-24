樂天桃猿本周舉行阿迷趴，23日邀請蘇慧倫到球場獻聲，蘇慧倫誠意十足帶來6首歌曲。（陳麒全攝）

蘇慧倫在小飛機上獻唱「被動」，球場上球迷們跟著哼唱，下機後滿是新鮮感的蘇慧倫直呼在小飛機上開唱，真的是賺到了。（陳麒全攝）

蘇慧倫在小飛機上獻唱「被動」，球場上球迷們跟著哼唱，下機後滿是新鮮感的蘇慧倫直呼在小飛機上開唱，真的是賺到了。（陳麒全攝）

蘇慧倫在小飛機上獻唱「被動」，球場上球迷們跟著哼唱，下機後滿是新鮮感的蘇慧倫直呼在小飛機上開唱，真的是賺到了。（陳麒全攝）

蘇慧倫在小飛機上獻唱「被動」，球場上球迷們跟著哼唱，下機後滿是新鮮感的蘇慧倫直呼在小飛機上開唱，真的是賺到了。（陳麒全攝）

樂天桃猿本周舉行阿迷趴，23日邀請蘇慧倫到球場獻聲，蘇慧倫誠意十足帶來6首歌曲，唱到第四歌完時突然問可以上小飛機開唱嗎？主辦單位馬上安排上機，蘇慧倫在小飛機上獻唱「被動」，球場上球迷們跟著哼唱，下機後滿是新鮮感的蘇慧倫直呼在小飛機上開唱，真的是賺到了。

(中時 )