李康生病癒之後戲約滿檔，他希望能嚐試不同類型的電影。(羅永銘攝)

《粽邪2》通過本屆金馬獎初選，李康生挑戰新戲路可望再次入圍。(羅永銘攝)

金馬影帝李康生在主演國片《馗降：粽邪2》中和邪靈鬥法，是他從影以來最多打鬥戲的一次，大病初癒的他直呼雖然拍得好累，卻有一種放鬆的感覺，他說因為和拍蔡明亮的藝術電影截然不同，「拍蔡導的戲是另一種累，他的團隊比較嚴肅，我都不敢聊天，戲已經很苦悶了，又不太能聊天。這次拍恐怖片雖然很恐怖也很累，但是可以一直聊天，有一種放風的感覺。」

李康生在《粽邪2》中被賦予斬妖除魔的天命，被問本身相不相信天命，他發揮冷面笑匠功力說：「相信啊，比方我名字有個『康』字，反而不健康，常被病魔困，有人叫『強』的其實不強，叫『勇』的也沒有很勇！」

李康生難忘拍片時與雷洪對戲，當時雷洪正在軋另一部戲，李說：「我在片中的名字叫『阿火』，雷洪大哥另一部戲裡的兒子叫『阿水』，有一次對戲，他突然叫我『阿水』，把我嚇了一跳，從此，劇組工作人員給我取了一個綽號叫做『水水』！」

他回首四年前的怪病，小中風後斜頸舊疾也復發，找不出原因也找不到完全治癒方法，一度罹患憂鬱症，他住在山上，76歲的高齡母親常常因為擔心生病的兒子，搭捷運轉公車提著大包小包東西上山探望，李康生說：「每次我在家中二樓陽台目送媽媽離開，看著她走向公車站牌的背影，眼淚都會忍不住掉下來，想說為什麼要生怪病，那段時間真的很難過。」

李康生說：「我這個病看了近50個名醫，都說我沒救了，可能終身殘廢。」他表示，有醫生建議他開腦植入機器，抑制神經讓頸部不要抖動，但是幾年後還要再開刀取出機器充電，「這個方法也不能保證有效，想想還是不要開刀」。

他聊到罹患憂鬱症期間，醫生開百憂解給他，「一看到副作用可能導致性功能障礙，就不敢吃了」，他發覺悶在家裡意志更消沈，接戲工作反而慢慢走出憂鬱，「工作讓我覺得我這個人還是有用的，慢慢走過來。」《馗降：粽邪2》9月2日上映。

(中時 )