侯友宜與百歲人瑞一起切下蛋糕，現場氣氛嗨到最高點。（張睿廷攝）

今年是汐止區正名100周年、新北市升格10周年，市府在區公所前廣場舉辦「百年經典歌曲演唱會」，邀請于台煙、王海玲、李明德、王瑞瑜、施孝榮及南方二重唱等知名歌手獻唱，新北市長侯友宜也到場聆聽，活動還邀請10位見證汐止發展的百歲人瑞與會，也吸引上千位民眾共襄盛舉。

侯友宜到場後帶著百歲人瑞一起切蛋糕，台下跟著唱起生日快樂歌，氣氛相當熱鬧；隨後演唱會由民歌歌手李明德開場演唱組曲，隨後由王海玲接棒，由於此次是紀念汐止正名百歲生日，王海玲加碼演唱「 當我生日」，優美的歌聲讓台下觀眾不自覺跟著哼了起來。

汐止算是新北市29區中較早開發的地區，約在1640年便有先民在此開墾，當時舊地名為「水返腳」，後來1920年改名為「台北州七星郡汐止街」，今年剛好是正名100年。

侯友宜指出，汐止人文薈萃，有許多歷史悠久的故事，多年來的蓬勃發展，讓人口達到20多萬，未來會更努力發反汐止相關建設，成為新北最重要的城市之一。

侯友宜表示，過去汐止有淹水問題，經過市府多年來的努力，現在已經解決了，現在為大的問題是交通，新北市會繼續努力，解決塞車問題。

陳健民說，此次音樂會與以往意義完全不同，這是汐止正名百周年，區公所邀請了10位1920年出生的百歲人瑞一同到場歡慶，也與大家聊聊汐止百年來的發展、變遷，希望讓在地居民更加了解汐止歷史。

汐止區公所指出，除了李明德、王海玲，這次還邀請了于台煙、南方二重唱等知名民歌歌手，活動內容豐富，另外公所還有在藝文走廊展出汐止百年來風華照片，包括早期淹水、礦工等老照片，希望帶著民眾一起回味汐止的歷史故事與近代的變化。

(中時 )