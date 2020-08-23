中信兄弟贏戰統一獅，兩隊都派出洋投先發，不過呈現投手戰，雙方都無法得分，0比0僵局直到12局上半，統一獅突破兄弟終結者李振昌壓制，靠唐肇廷攻下首分，並單局攻下4分，最後以4比0氣走兄弟奪勝。

統一獅今日由新洋投猛威爾掛帥先發，他僅在二軍丟過一場比賽，在一軍初登板表現相當不錯，主投6局僅被敲4支安打、無失分，另有7次三振。

而兄弟則由羅傑斯出征，他同樣展現壓制力，主投8局僅被敲5支安打，另有7次三振，兩隊先發及牛棚都有好表現，因此打者都無法輕易串聯攻勢，0比0僵局進入延長賽，為本季第12場。

兄弟11局上半派出終結者李趁昌，順利拿下3出局，不過12局續投卻出狀況，先對林安可保送，隨後被唐肇廷敲出左外野邊線的二壘打，終於拿下1分，兄弟趕緊換投卻無法止血，接著獅隊打者彷彿甦醒，陳重廷、林祖傑、林靖凱、陳傑憲都敲安，打下4分大局。

12局下半兄弟沒有上演逆轉秀，最後就由統一獅在延長賽以4比0拿下比賽勝利，目前統一仍暫居戰績龍頭，領先第二的富邦悍將半場勝差。

(中時 )