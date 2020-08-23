未來之星對抗賽今(23)日重新恢復未來之星對抗賽賽程，昨日因雨賽程調整，合庫上午先與U23進行七局的賽事，合庫靠著賴柏瑋先發5局好投壓制U23打線取勝，下午與U18補賽再靠著投手車輪戰以2：0完封對手，單日連勝兩支中華培訓隊，也成為第一支連贏三支中華培訓隊的隊伍。

合庫一早推出賴柏瑋迎戰U23張景淯，賴柏瑋主投5局被擊出5支安打，另外3次三振與兩次保送失2分，而張景淯先發3.1局雖然飆出5K，但被擊出2支安打與4次保送，加上隊友守備失誤失掉3分，不過只有1分自責分，隨後雙方啟動牛棚，合庫夏忞與黃騰宥各把關一局無失分，也讓U23打線無力追分，終場合庫就以4：2力退U23。

稍作休息後，合庫繼續昨日與U18未完賽事，吳昇峰4局投球完成後，合庫改由馬駿威2局、夏忞、黃騰宥與唐嘉駿各1局，讓U18毫無反擊機會，雖然U18中繼投手陳翊瑄4局狂飆4K，只被擊出2支安打無失分，不過打線受到壓制，終場合庫就以2：0險勝U18，也達成連勝三支中華培訓隊的紀錄。

合作金庫許順益前總教練現轉任球隊顧問，也表示這次合庫運氣比較好，不過也展現老大哥的經驗，畢竟合庫大多也都是穿過國家隊戰袍，透過對戰也觀察到年輕選手的淺力，短期比賽中勝負不是重點，透過這次很難得的對抗賽，合庫也可利用旅外投手的強度來調整球隊近期備戰協會盃的狀態。

陳翊瑄中繼4局送出4K表現出色。（中華棒協提供）

(中時 )