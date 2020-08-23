前總統馬英九舉辦「國家不安全」研討會，痛批總統蔡英文的兩岸政策，有人猜測馬英九要爭國民黨主席，資深媒體人陳揮文卻發驚人之語，馬英九是想選總統。他也說，若國民黨到時還是沒人才，馬2024要再選一次總統，他會再投馬。

陳揮文在政論節目《TVBS戰情室》中指出，為什麼一個人要有3個基金會，難道集滿3個基金會可以換什麼獎品嗎？馬英九有3個基金會，他為什麼要去成立基金會，陳揮文研判，馬英九去年就想選了，他沒有要選黨主席，他是想選總統，選黨主席要幹嘛？

陳揮文表示，如果國民黨真的沒人才，甚至都是烏鴉鴉的，馬英九若2024還要再選一次總統的話，他還要再投馬英九。要不然沒有人可以投，那要投誰？難道投賴清德嗎？國民黨到時若都沒有人才浮起來、也沒有人敢扛這個責任，只好讓馬英九再來選的時候，那我們也沒有別的選擇。

陳揮文表示，明年2021年國民黨黨主席要改選，就會牽扯到2022的九合一大選，還有2024總統大選相關的提名。他認為，千萬不要再點到前高雄市長韓國瑜，他之前在當市長的時候，被1450圍剿成「封城秀急」，其實韓國瑜在當高雄市長任內，並沒有封城，他只有做兵推；而當時各縣市做兵推都沒事，只有他做兵推被罵得半死。可見抹黑韓國瑜的手法惡劣，所以陳揮文建議韓國瑜再休息一下。

(中時新聞網)