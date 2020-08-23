未來之星對抗賽今(23)最後一場賽事由U18挑戰亞大棒，U18推出當家投手林昱珉先發上陣，主投6局6K，完全壓制亞大棒打線，最後一局陳志杰收尾，雖然被擊出安打，但是最後靠著中外野宋晟睿美技守備化解失分危機，終場U18就以3：0擊敗亞大棒，也中止了最近的3連敗。

林昱珉今天主投6局只被擊出2支零星安打，另外送出6次三振，另外有2次保送，完全壓制亞大棒打線，反觀隊友在二局下二出局滿壘時，黃勇傳適時安打幫助U18攻下2分先馳得點，第六局是靠著觸身球推進以及保送攻下第3分保險分。

最後一局U18推出陳志杰把關，雖然一出局後先被鄭宗哲二壘安打，莊季霖接著補上一支外野飛球即將落地形成安打，遭到宋晟睿美技撲接，並傳到二壘抓到回壘不及的跑者，形成再見雙殺，也幫助U18以3：0完封亞大棒。

林昱珉今天主投6局只有86球，其中高達69顆好球，他賽後表示，「其實今天狀況沒有到很好，主動攻擊好球帶去讓對方出棒，要讓自己陷入落後的困境，今天速球的速度不是很好，不過變化球都能搶到好球數，也是今天能有效解決對手的關鍵。」

(中時 )