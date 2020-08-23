謝其澄23日發揮射手本色，在冠軍賽飆進14分，幫助新竹COOL A奪下北區首冠，謝其澄獲選本回合MVP。3X3.EXE聯盟賽23日雨備改至三鶯運動中心籃球場進行北區第5回合，最終北區積分排名第1名新北FOOTER，第2名台北2派克，即可獲得往後國際賽的參賽資格。

戰力完整的新竹COOLA在4強賽中，宜蘭烤哇邦嘎邱瑞奇與新竹COOL A謝其澄上演飆分秀，雙方火力全開，最終新竹COOL A靠張繼威強攻禁區，以2分之差奪得勝利，成功晉級冠軍賽。另一場4強賽，新北2派克外有陳智傑外線投射，內有謝鎮陽固守禁區，讓宜蘭烤哇邦嘎無力招架，台北2派克5度闖進冠軍賽。

冠軍賽總是開賽5分鐘後才進入刺激環節，一直持平的比數，在新竹COOL A謝其澄飆進七顆兩分球後，以21比19結束比賽。新竹COOL A擊敗決賽常客臺北2派克，終在第5回合嘗到冠軍的滋味。

3X3.EXE聯盟賽台灣區總決賽29日、30日於新台中火車站2樓平台舉辦，第6回合將依照積分排名S型分成4組循環賽，12支球隊齊聚台中，爭奪最後總冠軍寶座。

(中時 )