民權西路捷運站前，驚見1場意外車禍，警消人員當時都尚未趕到，卻見到1名熊貓外送員立即主動停下車上前查看傷患情況。(爆料公社二社網友提供)

熊貓哥停下車主動上前查看車禍傷患的狀況，還趕緊自掏腰包遞水和安撫傷患的情緒，直到警消人員抵達現場後，才跟隨警方到警局協助作證。(爆料公社二社網友提供)

1名網友在爆料公社二社將昨日(22日)在民權西路捷運站前，巧遇外送熊貓哥暖心行為，並將此件事件分享在網站上。(爆料公社二社網友提供)

1名網友在爆料公社二社表示，昨日(22日)在民權西路捷運站前，驚見1場意外車禍，警消人員當時都尚未趕到，卻見到1名熊貓外送員因路過捷運站前，便立即主動停下車上前查看傷患情況，女網友見到這名暖心熊貓的熱心行徑，趕緊將這幕暖心場景拍下並分享到爆料公社上，消息一出令多數網友大力讚賞這位暖心熊貓哥，也有網友表示：「一樣米養百種人」、「天氣這麼熱，外送也很辛苦，給一點掌聲」。

據了解，這名暖心熊貓哥是外送時間路過民權西路站前，剛好碰巧遇到這場車禍意外，熊貓哥立即主動停下車後，上前查看車禍傷患的狀況，還趕緊自掏腰包遞水和安撫傷患的情緒，直到警消人員抵達現場後，才跟隨警方到警局協助作證。目擊的女網友表示，這位熊貓哥從頭到尾幾乎都是自發性的助人行為，令一旁觀看的自己感到相當暖心。女網友還說明，熊貓哥主動幫助他人的時間，可是拿自己可以外送賺錢的時間所換來的，若是沒有熊貓哥的話，車禍傷患將會延遲送醫搶救的時間。

網友紛紛大力讚賞這位熱心熊貓哥，「一樣米養百樣人 正義哥古道熱腸」、「有好熊貓，不是只有壞熊貓的，天氣這麼熱，外送也很辛苦，給一點掌聲」、「好心有好報，只是時機未到」、「他的工作以件數、分鐘計費，願意花時間幫助陌生人真的不簡單」、「忙碌的社會，大家都為生活討飯吃，能停下來幫忙的真的很少，這好人一定要給個讚」。

(中時新聞網)