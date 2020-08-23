巴西空軍（FAB）首席飛行員佩雷斯少校(Aviator Cristiano de Oliveira Peres)，在瑞典紳寶公司(SAAB)的林雪平總廠，完成了巴西JAS-39E獅鷲E戰機(Gripen E)的首飛。

防衛世界(Defense World)報導，這架巴西首架JAS-39戰機，飛行時間約50分鐘，一切相當順利，巴西空軍說，這是對戰機以及駕駛員的重要測試。

巴西空軍表示，從1月份以來，相關的準備工作一直在進行，飛行員接受了一系列培訓，使他有資格駕駛這型最優異的4代戰機，必須熟記JAS-39的技術指令，以及花費很多時間在模擬器的訓練。

佩雷斯少校：「這架戰機對瑞典而言也是原型機，對我們的挑戰就更大了，我花了很多時間為這次飛行做準備。」

這是紳寶公司第1筆成功交易的JAS-39E合約，雙方的合作始於2014年，當時紳寶與巴西空軍簽署了合作開發和生產36架獅鷲E的合約，包括整合式培訓系統，後勤支持設備，多數的獅鷲E戰機會在巴西生產。

JAS-39E戰機與前代的JAS-39A、JAS-39C最大的不同，在於更換了發動機，原本A型與C型採用通用F404系列，而E型則換為F414發動機，推力提升30%，也就具有更好的運動性能與載彈量，機體也稍大一些。

(中時新聞網)