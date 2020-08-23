苗栗一位張姓男子竟在工作期間對已成年女同事小珈（化名）起色心，張男假藉要調取材料前去找小珈，卻在休息室伸出鹹豬手，硬上得逞。直到一旁的計時器響起，他才停手讓小珈離開。苗栗地院經查後，依法判處張男有期徒刑1年6個月，並緩刑3年，期間交付保護管束。

據判決書指出，張男於小珈為同事關係；而張男於2019年8月22日下午時，以調取工作材料為由前往小珈的工作地點，隨後邀請她到休息室聊天。他卻突然伸出狼手解開小珈的衣服，小珈壓住胸口響制止他，但他下一秒卻將手伸進上衣內撫摸胸部，更把手指伸進她的下體，強吻後再硬上，以強暴的方式性侵得逞。直到一旁計時器響起，張男才回神並停手。

苗栗地院審理時，張男坦承犯行，並與小珈達成和解並完成賠償。法官參酌小珈的意見後，認定張男僅是一時失慮，他已知警惕並承諾不會再犯；於11日，依強制性交罪判處有期徒刑1年6個月，得緩刑3年，期間交付保護管束，全案可上訴。

(中時新聞網)