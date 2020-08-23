魯肉飯隊朱恩麟運球強行突破對方防守。(國泰金控提供)

國泰NBA 3x全國總決賽23日在台北信義香堤廣場熱鬧落幕，「魯肉飯」憑藉張瀚元三分外線，以及朱恩麟招牌歐洲步，最後輕取對手完成3連霸，身為唯一元老球員的張瀚元說：「儘管今年很可能是最後1次，但我們都想明年再來連霸！」

「聽說國泰NBA 3x進入合約最後1年，明年可能換個形式舉辦，」將跟隊友分享史上最高8萬元獎金與4萬NBA Shop電子商品券的張瀚元說，「我們仍想召急台灣體大同系的學長與學弟，明年再來挑戰，無論如何3連霸很開心。」

選在自己偶像「小飛俠」布萊恩生日這天奪冠，朱恩麟表示，自己拿到的電子商品券，將會全都拿去買布萊恩經典版球衣，「再貴也都值得的，我去年還是亞軍隊『美芝堡早餐店』成員，今年加盟魯肉飯就奪冠，沒法去NBA也沒關係。」

相較於一般男子組決戰形成一邊倒，一般女子組打得有夠緊張刺激，「Y.H.L.」靠著來自美國NCAA三級密爾瓦基工學院校隊的管婕耘，在延長賽一開始就投進後側步打板三分球絕殺對手封后，「你們就寫那一球是預測好的就可以！」

「其實我很少打3對3，因為我在美國住的地方比較偏僻，但跟這些輔大隊友搭配默契不錯，受到疫情影響，我可能先休學1年，接下來也不排除打WSBL機會，」管婕耘說，「至於冠軍獎金我應該會去買球鞋，但隊友應該會買包包。」

挑戰男子組冠軍則由中州科大A延長擊敗中州科大B拿下，白薩表示，「我們早就說好把冠亞軍獎金平分，沒想到打進延長賽，大概是想讓比賽好看一點。」挑戰女子組冠軍是文化大學；高中男子組冠軍三民家商；高中女子組冠軍永仁高中。

(中時 )