明(24)日起受西南風影響，中南部地區整天不定時將有局部短暫陣雨或雷雨出現，並可能有局部大雨，午後則在東北部及各地山區有局部短暫雷陣雨，預計未來4-5天都是此天氣型態，提醒民眾多加留意。
天氣風險臉書專頁表示，巴威颱風目前持續北上往韓國方向前進，對台灣沒有直接影響，但台灣整個環境風場轉為西南風，迎風面的中南部，尤其台中以南這幾天水氣充足，有陣雨及局部雷雨機率，提醒民眾外出攜帶雨具。
降雨區域部分，沿海雨勢比山區還要明顯，居住在地區較為低窪民眾要留意降雨可能導致積水。
明天氣溫方面，中南部高溫約32-33度，其他地區約33至35度，桃園以北及東半部局部區域有36度以上高溫機率，周四(27)、周五(28)降雨機率稍增，屆時高溫將會下降一些。
另外輕度颱風巴威下午14時位於台北東北東方340公里之海面上，目前持續向北移動並緩慢增強，對台灣無影響。
需要多加留意的是西南部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。
(中時 )
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