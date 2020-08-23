陸軍專科學校畢業校友在郝柏村追思會上，高唱黃埔校歌，有特殊意義。（中評社）

前行政院長郝柏村追思會上午舉行，軍方超過40位現役、退役將領出席，會場也安排陸軍專科學校畢業校友高唱黃埔校歌「怒潮澎湃、黨旗飛舞」，民進黨前主席施明德受邀出席，影片口述肯定郝柏村。

根據《中評網》報導，上午追思會尚未開始，一群身穿青天白日旗裝的退伍軍人，齊聚在舞台前，用雄壯威武的聲音，高歌多首軍中歌曲，最特別是黃埔校歌「怒潮澎湃、黨旗飛舞」。

郝柏村長子郝龍斌以家屬代表上台致詞解釋這段節目，他表示，父親晚年中風，血壓突然下降，又不能用藥，一群人非常著急，當大家束手無策時候，突然想到，郝柏村曾經說過，每次聽到黃埔校歌，就會精神振奮，鬥志昂揚，所以把黃埔校歌，在病床上反覆播放，果然血壓穩定上升，穩定正常。

前民進黨主席施明德在郝柏村辭世第一時間，受訪表示郝是真正的「中華民國派將軍」，縱反台獨，從不失愛台灣的心。施明德曾形容郝與他兩人，是「在威權統治下站在敵對面的兩個人，一個被認為是軍事強人，一個是曾經被囚禁超過廿五年的反抗者」，甚至是加害者與被害者身分，兩人卻能和解，今天追思會，施明德戴著口罩，會場沒有致詞，但是影片剪輯可以看到，施明德高度肯定郝柏村。

(中時新聞網)