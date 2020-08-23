李克強：要加快服務業復業 帶動消費市場擴大 23:172020/08/23 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院總理李克強日前在重慶考察時表示，大陸不僅要減稅降費，還要進一步降門檻，更大激發市場主體活力。此外，要加快服務業全面復業帶動消費市場擴大，對於鞏固經濟恢復性增長態勢至關重要，要在做好常態化疫情防控下，發揮國家政策扶持作用，助力企業和商戶度過難關，促進旅遊等服務業正常經營，釋放巨大消費潛力。 李克強自處，2020年大陸保住了上億市場主體，完成新增城鎮就業900萬人以上的任務，全年經濟可以實現正增長，要繼續努力，同時要應對好發展中的不確定因素。 (工商 ) #巨大 #李克強 #服務業 #復業 #帶動消費 也許您會感興趣 推薦閱讀 小鵬赴美IPO 募資上看11.1億美元 04:102020/08/23 全球財經 工總：紓困需常態化 04:102020/08/23 財經要聞 吳克群陳語安裝幼稚煲愛情 04:102020/08/23 娛樂新聞 國泰金領銜 台股聚焦金融法說會 04:102020/08/23 專題周報 吳克群剩25元慘過聖誕 互虧炎亞綸「砲王」 15:462020/08/23 娛樂 衝刺開學季商機 百貨業 8月營收添動能 04:102020/08/23 財經要聞 需求火熱 Q4續推新案 岱宇總太 前景聚光 04:102020/08/23 產業特刊 產經解析－殖利率看跌 中國公債後市可期 04:102020/08/23 全球財經 美議員要求陸償還國民政府百年國債 總值47.6兆 20:142020/08/23 兩岸 新循環賽開打 循環績效出爐 陳學進5洞奪冠 04:102020/08/23 產業特刊 財經熱門新聞 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 散戶搶大跌台積電何時賣？專家驚洩關鍵時機 - 財經 死多頭小心 專家：台股致命點殺破 爆人踩人 - 財經 川普太恐怖 華為手機滅亡快了 明年驚人雪崩 - 財經 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。