大陸國務院總理李克強日前在重慶考察時表示，大陸不僅要減稅降費，還要進一步降門檻，更大激發市場主體活力。此外，要加快服務業全面復業帶動消費市場擴大，對於鞏固經濟恢復性增長態勢至關重要，要在做好常態化疫情防控下，發揮國家政策扶持作用，助力企業和商戶度過難關，促進旅遊等服務業正常經營，釋放巨大消費潛力。

李克強自處，2020年大陸保住了上億市場主體，完成新增城鎮就業900萬人以上的任務，全年經濟可以實現正增長，要繼續努力，同時要應對好發展中的不確定因素。

(工商 )