印尼北蘇門答臘的錫納朋火山（Mount Sinabung）23日再度噴發，該火山上次噴發則是在2周前。火山灰和煙霧直沖1000米以上的高空，還飄散到東南方1公里外的城鎮，幸好暫時沒有人員傷亡。

錫納朋火山在當日上午7時44分爆發，印尼火山與地質災害減災中心建議，居民應保持與火山5公里遠的距離，並小心岩漿。當地官員普特拉（Armen Putra）表示，暫時沒有收到有關火山噴發的傷亡報告，又稱危險區域外的村落不會有立即危險。印尼航空局表示，目前空運暫時未受火山灰影響。

錫納朋火山在本月10日曾有出現大型噴發，當時火山灰和煙霧衝上5000米高空，警戒級別提升至3級。該火山位處環太平洋火山帶，是印尼境內120座活火山的其中1座，但過去400年來都處於休眠狀態，直到10年前開始活躍，在2010年、2014年和2016年三度爆發，共造成26人喪生。

(中時 )