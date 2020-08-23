「館長」陳之漢不滿被批欺負台灣農漁民，一連2天在直播開罵劉寶傑主持《關鍵時刻》為垃圾節目，還嗆聲對方一個月的YouTube瀏覽率沒他隨便聊天一個晚上高。而事實真的如館長所說的這樣嗎？有PTT網友也特地整理出館長與《關鍵時刻》實際訂閱、點閱數，答案恐怕要讓館長失望了。

館長高分貝嗆聲劉寶傑主持《關鍵時刻》點閱沒他高，吸引PTT網友列出數據比較，發現館長YouTube官方訂閱數98.2萬，《關鍵》訂閱數則是225萬；而館長官方頻道1小時以上完整版平均是10萬至15萬人觀看、《關鍵》完整版每集約30萬至45萬人觀看，無論訂閱數還是一集瀏覽率都是館長居下風。

這份數據也再次吸引網友熱議，有人認為館長講話太膨風，「他頂多幾十萬觀看 嗆別人一個月比他一天少，也太誇大」、「連垃圾節目都能理直氣壯罵館長，人氣還贏過，館長直播比垃圾節目關鍵時刻還不如喔」，但也有人認為沒什麼好比的，因為劉寶傑節目還有第四台平台播出。

(中時新聞網)