新聞深喉嚨

彰化縣衛生局採檢居家檢疫無症狀者風波，民進黨力挺指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，圍剿彰化縣衛生局長葉彥伯。資深媒體人鄭村棋直言，如果換成是桃園普篩，陳時中會氣成這樣嗎？

鄭村棋在中天政論節目《新聞深喉嚨》中表示，他認為民進黨這次是輸了，葉彥伯多做有什麼不好。陳時中不是講超前部署，老百姓一開始還抗拒說，有必要這樣做嗎？然後一直弄、一直弄、很緊張，大家都怕死。現在台灣老百姓很在乎，也很配合，結果這個時候葉彥伯多做一點，陳時中竟然違逆我們老百姓一般的心意，硬是要打壓他，他認為就這一點來講，跟民心是相違背的。

鄭村棋認為，是爭利嗎？他舉例說，賴清德講說，因為是希望要能夠中央、地方，不要不同調。他覺得那是講假話，真話是什麼？因為中央跟地方不同黨，然後中央跟地方可能在這個防疫的政策上，後面專業的學術，可能是不同派，卻還在講說什麼不要不同調。

鄭村棋指出，如果今天彰化現在是民進黨在執政，或者葉彥伯是桃園在普篩、或在台南，你覺得陳時中會氣成這樣子嗎？可能會說，「你看我們民進黨多棒，中央做得好，地方多積極」，會這樣惡槓嗎？說你不聽話，違背中央的指揮、獨斷其行，所以根本是看政黨在做事。

(中時新聞網)