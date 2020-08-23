紅點文旅開法式餐廳L'AROME，將台灣食材帶入 傳統法餐手法，這道法式傳統肉派結合宜蘭鴨賞，再以派皮包覆起來烘烤製作，優雅美味，可惜該餐廳不敵疫情歇業。 （馮惠宜攝）

因不敵疫情在今年3月結束營業的亞緻飯店，其46樓頂餐廳跟著飯店一起走入歷史，也因此無緣入選米其林。（資料照片）

米其林指南登陸台灣後今年首度納入台中美食，最受矚目的「台北台中米其林指南2020」即將於24日揭曉，中國時報前美食記者、美食評論家鄭夙玲預測台中一定會有二星餐廳，目前呼聲最高以JL Studio與鹽之華最有可能摘星，但她也感慨，樂沐、亞緻飯店頂餐廳和紅點文旅LAROME Restaurant因故結束營業無緣摘星。

台中米其林是近來中部美食圈熱議話題，幾家知名餐廳業者私下見面都在問「有沒有接到邀請函？」鄭夙玲表示，米其林評選標準有三大要素，包含空間、服務與料理，她認為台中第一位法式料理主廚黎俞君斥資億元打造法式餐廳鹽之華，以及以創意手法演繹南洋料理的JL兩家高檔餐廳呼聲最高，而JL型男主廚林恬耀也極有可能獲選米其林年輕主廚大獎。

鄭夙玲說，台中是美食之都，從早先公布的必比登名單，可以看出美食秘密客對老台中的美食認識沒有那麼全面性，但相較於即將出爐的米其林星級餐廳，其評選標準更著重空間舒適、服務要國際化以及料理必須具獨特性，所以除了這兩家呼聲最高餐廳，也不排除有黑馬摘星。

鄭夙玲也感慨，如果樂沐還在一定也有機會入選台中米其林餐廳，她說，樂沐曾入選亞洲50大餐廳，其美女主廚陳嵐舒當時設立樂沐時，就是以米其林的標準做規劃，另外像是在這波疫情中隨著亞緻大飯店一起走入歷史的頂餐廳，其環境優、服務品質也佳。

而位於世界最潮飯店：紅點文旅地下室法式餐廳「L’AROME」，運用台灣繽紛季節蔬果等在地食材展現當代料理，也很有米其林的味道，只可惜不敵疫情提早下課。

(中時 )