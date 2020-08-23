JL Studio以法式手法演繹南洋料理，不但擺盤極富巧思，主廚Jimmy總能用將富含趣味的食物呈現轉化為感官上無比驚喜的餐飲體驗。（馮惠宜攝）

米其林指南登陸台灣後，今年首度列入台中，而「台北台中米其林指南2020」即將於24日揭曉，對於台中有那幾家餐廳會入選，前中國時報美食記者鄭夙玲預測鹽之華、JL Studio極有可能入選，而曾任蘋果日報美食記者、現任基隆市文化局長陳靜萍認為，JL Studio是當然之選，而MeatGQ steak橡木炙烤牛排館也很有機會。

台中是美食之都，餐飲市場蓬勃發展，又因土地和人力成本較台北低，也造就台中的餐廳除創意新穎，裝潢也頗具巧思的獨特媚力；鄭夙玲認為米其林星級餐廳評選有三大要素，空間舒適、國際化的服務以及料理具特色，其中空間部分國外的秘密客不愛吵雜的環境，因而入選的星級餐廳空間坐席約20至30席。

鄭夙玲表示，鹽之華主廚黎俞君是台中第一位法餐女主廚，其廚藝精湛，每道菜都像是藝術品，加上服務佳，新餐廳又斥資億元打造，其企圖心就是要和國外米其林餐廳看齊，不拿下二星也極可能有一星。

而JL Studio以創意手法演繹南洋料理，型男主廚林恬耀曾是樂沐美女主廚陳嵐舒最得力的助手，來自新加坡的他創意十足，用北歐或法式料理手法演譯南洋料理經常令人驚豔，他極有可能獲選米其林年輕主廚大獎。

家在台中的陳靜萍也認為JL Studio獲選米其林餐廳最有機會，尤其主廚林恬耀Jimmy以創意演譯經典的南洋料理，其精練的烹調技術，也讓該餐廳成為亞洲50最佳餐廳台中唯一獲選餐廳；另她也看好同一集團旗下，MeatGQ steak橡木炙烤牛排館，除了有牛排教父鄧有癸把關，其餐點、菜色與服務也都有口皆碑。

(中時 )