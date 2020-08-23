德州胡德堡基地(Fort Hood)又出事了，一名23歲的士兵失蹤了3天以上，美國陸軍決定向外協尋。這是今年以來，胡德堡基地第8起死亡與失蹤案件。

軍事網(military.com)報導，胡德堡基地的失蹤士兵，名叫艾爾德‧費南德斯(Elder Fernandes)，現年23歲，據報是在上周一下午失蹤的，到了星期四，已失去行蹤72小時，於是基地正式提報失蹤。

警方聲明稱，費南德斯身高5呎8吋(173公分)，體重133磅（60.33公斤），失蹤前身穿黑色軍短褲和T卹，以及紅色運動鞋。

費南德斯在基地是負責是核生化安全防護工作(NBC protect)，屬美國陸軍第一騎兵師。

這是胡德堡基地今年第8的死亡與失蹤士兵，其中又以第6起事件，女兵凡妮莎·吉倫（VanessaGuillén）的命案是胡德堡最大的醜聞，吉倫是被同一基地的另一名士兵亞倫·大衛·羅賓遜（Aaron David Robinson）所殺害，·羅賓遜之後夥同女友塞西莉·阿吉拉爾（Cecily Aguilar）將其肢解棄屍，而這位士兵之後又自盡，於是這起命案的相關人，只剩阿吉拉爾，目前她在拘留所關押，相關法律審判還在進行，她目前還未認罪。

(中時新聞網)