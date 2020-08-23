各國相繼出現冷凍食品驗出新冠病毒案例，許多專家開始針對廣泛在國際貿易中使的冷凍食品進行研究。一組由新加坡及愛爾蘭專家組成的團隊於近日發表研究結果顯示，新冠病毒可在低溫環境殘留時間至少長達3周。此項研究結果已於18日在生物學預印論文網站bioRxiv上發表。

據《東網》報導，由新加坡與愛爾蘭合作的研究團隊發表的論文指出，他們把把多種冷凍食品加入病毒樣本，結果發現病毒可在低溫環境殘留至少3周。研究使用的冷凍食品樣本購自新加坡超市的鮭魚、雞肉、豬肉切片，在加入新冠病毒樣本後，儲存在攝氏零下20度及4度的環境當中，結果21天後發現病毒仍然存活。

專家認為，受污染冷凍食品並非主要感染途徑，但把這些食物運往沒有感染地區很可能引發疫情。此一研究或許可以解釋，有些地區一段時間沒有新發現病例，卻會突然出現不明來源的感染案例，專家建議消費者接觸冷凍食品前後都要洗手，並徹底煮熟食物。

大陸對冷凍食品的病毒殘留研究也有類似結論，在爆發疫情的大連市發現多起冷凍食品檢驗出殘留病毒，疫情爆發起因也是發生在海鮮冷凍食品公司的群眾感染。大陸的研究認為，「低溫」加上「塑膠封膜」給新冠病毒有絕佳生存的條件。在低溫環境下，病毒雖不能進行複製，但卻可以確保自己生物結構不因高溫破壞，只要溫度回升，仍會一定程度恢復病毒活性。

(中時新聞網)