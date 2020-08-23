屏東佳冬百輛轎車突集結 傳為喬債務而來警方出動快打 23:042020/08/23 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑因債務問題，22日晚間有近百輛轎車於一處遊戲主題餐廳集結，引發民眾關注。(屏東小鎮資訊提供／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 佳冬鄉22日晚間瞬間湧入近百輛轎車，鎖定鄉內某家遊戲主題店集結，據了解，一派人馬從高屏聚集百人，疑似因債務問題與另派地方人士結下樑子，但如此大陣仗也觸動警方神經，緊急出動快打部隊，所幸並沒有衝突發生，警方正介入調查，避免還有後續狀況發生。 (中時 ) #警方 #轎車 #債務 #快打部隊 #部隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 農路拓寬反造成車禍頻傳 雲林縣府提解方 17:342020/08/21 政治 阿里山公路轎車側翻卡在溝渠 駕駛自行脫困受輕傷 13:552020/08/23 社會 無敵孕轉手3／「診斷書」成免押金牌 孕婦被逮氣定神閒還凹警方請客 08:052020/08/18 社會 轎車闖紅燈擦撞機車 乘客全下車上演「3打1」爆打騎士 15:532020/08/23 社會 白羅斯總統用勳章獎勵安全部隊 鎮壓抗爭群眾 22:082020/08/18 國際 財務糾紛談判被打死 1嫌聲請羈押 22:112020/08/18 社會 閃來車不及 小客車連3撞衝入民宅撞傷屋內老夫妻 19:142020/08/23 社會 男女感情糾紛街頭口角 先說好不打臉共用球棒互砸愛車 11:542020/08/17 社會 假投資真詐財 警方破機房誘騙百名求職者 17:202020/08/20 社會 車庫被陌生女駕駛「亂插」 爽停半小時代價悽慘 22:182020/08/22 社會 社會熱門新聞 甩有錢綠帽夫 貴婦爽吃月薪2萬小王「2周狂啪14次」 - 社會 情侶撞砂石車雙亡 騎士生前發文曝光 留言全要他騎車小心 - 社會 「禁臠12小時」酒店妹被灌毒 揪友硬上玩多P 她裸跳艷舞求饒 - 社會 音樂老師會吹簫？偷吃田僑仔人夫 被兒拍下鹹濕照 - 社會 24歲嫩妹被撿屍「失初夜」 色運將竟掰：推不開她 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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