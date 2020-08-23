佳冬鄉22日晚間瞬間湧入近百輛轎車，鎖定鄉內某家遊戲主題店集結，據了解，一派人馬從高屏聚集百人，疑似因債務問題與另派地方人士結下樑子，但如此大陣仗也觸動警方神經，緊急出動快打部隊，所幸並沒有衝突發生，警方正介入調查，避免還有後續狀況發生。

(中時 )