對於有一派人士藉由否定「開羅宣言」、「波茨坦公告」，用以論證「台灣地位未定論」，中國人民大學教授王英津近日發表他的看法。

根據中評網報導，王英津在《中國評論》月刊8月號發表專文《試析台灣地位未定論的理論體系和錯誤邏輯》，發表他對於《開羅宣言》和《波茨坦公告》有效性的看法。

王英津指出，否定《開羅宣言》和《波茨坦公告》法律效力的理由略為：

一，認為《開羅宣言》和《波茨坦公告》是宣言、公告或是國際聲明，而不屬於國際條約。

二，即使《開羅宣言》和《波茨坦公告》屬於國際條約，對日本也不具有法律拘束力。日本並未參與簽署《開羅宣言》和《波茨坦公告》，條約的效力不能及於作為第三國的日本。

三、按照《舊金山和約》第2條第2款的規定，日本衹是放棄台灣、澎湖列島的所有權、名義與請求權，而未明確規定要將台灣歸還中國（按：應指出華民國）。所以，台灣的地位和前途仍處於未定狀態。

王英津認為，《開羅宣言》和《波茨坦公告》均屬國際條約，二者雖然在名稱上沒有條約、合約等字眼，但它們具備國際條約的構成要件。名稱裡沒有條約字眼，並不影響它們成為一項國際條約，例如《中英關於香港問題的聯合聲明》採用的就是聲明一詞，但這並不妨礙該聲明是一項國際條約。

至於國際法上的「條約對第三國的效力理論」問題。通常而言，條約衹對締約國產生效力，而不對第三國產生效力。

但是因為當時日本是二戰的戰敗國，是被處置的對象，沒有討價還價的權利，衹有被動接受戰勝國處置的義務。如同第一次世界大戰的《凡爾賽和約》一樣，條約對戰敗國的法律效力並不以戰敗國是否同意或簽署為條件。

因此，他指出，《開羅宣言》和《波茨坦公告》不論在內容上還是在形式上均符合國際法的原理和規範，是合法有效的國際法律文件。

(中時新聞網)