「漆線雕」是鮮少人知的傳統工藝，用於佛像外觀雕飾，該產業幾乎是男性師傅的天下。年輕時學商的楊琇文，以女輩之姿投入業界闖蕩34年，歷經生死劫後發願傳承，不但透過碩士論文保存技術，更打破業界「不外傳」的傳統，開枝散葉傳承精美的手工藝。
神像歷經粗胚、修胚、開臉、鑿花、漆線、粉線等程序才算完工，被請回供奉後，信徒多半會替其穿上「神明衣」，用以還願、祝壽或祈求平安。也因此，鮮少人仔細看過神明身上原有的龍身、波浪紋、及服飾的雕飾痕跡。
漆線雕源自明代，台灣早期稱作「牽線仔」（台語），不但能妝佛，更能應用於陶器、瓷盤的裝飾，若貼上金箔更能展現金碧輝煌的氣勢。創作者將天然漆、礦物粉等物調合後，反覆手工捶打形成可塑性高的「漆土糰」，再搓成細線，以纏、繞、堆、疊、塑、結等技法，塑造如浮雕的立體線條，相當考驗眼力及手藝。
楊琇文師承屏東布袋戲偶大師「林邊師」陳忠榮，奠定基礎，專心投入佛像製作。為了參透老師傅不外傳的技法，她甚至四處到寺廟觀摩，或藉著神明遶境出巡時、近身觀察。
10年前楊琇文生了一場大病，感念漆線雕若再不系統化授課傳承，必定凋零，楊琇文開始積極辦展，推廣漆線雕技藝。也透過研究所課程，系統化的整理技法，透過論文將技藝具體留存。她更開班授課，尋找有心或有緣的學生，大方分享技法。
對於漆線雕產業的發展愈趨簡化，楊琇文仍堅持初衷，認為龍要有完整的體態，火焰要有躍動的氣勢，魚更要活靈活現。她更認為「藝術應該要融入生活」，不但積極進修陶藝，崇尚職人精神的她甚至遠赴日本學沈金、蒔繪，不斷產出複合材質新作品，賦予漆線雕新生命。
楊琇文「傳藝雕龍點睛」創作展目前正在高市社教館免費展出，展期至25日。「妝活 - 漆線雕」實作課程9月5日將在鳳山社區大學開課，歡迎民眾報名學習。
(中時 )
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