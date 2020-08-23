「漆線雕」幾乎是男性師傅的天下，楊琇文投入業界闖蕩34年，創作之餘不忘系統化教學傳承技藝。（袁庭堯攝）

神明身上的「漆線雕」一但完工就被佛俱店接手上色加工，接著就被信徒請回家，一般人難以見到成品，老師傅更是有不外傳該技藝的傳統思維。（袁庭堯攝）

「漆線雕」創作需細膩的手法，更考驗眼力。為了便利創作，師傅們通常會在漆土糰中加色、方便辨識線條紋理。（袁庭堯攝）

楊琇文將「漆線雕」應用在生漆塗製的木盤上，進行複合媒材創作。（袁庭堯攝）

楊琇文「漆線雕」複合媒材新作品，龍王。（袁庭堯攝）

「漆線雕」結合陶器的創作。（袁庭堯攝）

「漆線雕」結合陶器的創作。（袁庭堯攝）

貼上金箔的漆線雕作品，展現金碧輝煌的氣勢。（袁庭堯攝）

貼上金箔的漆線雕作品，展現金碧輝煌的氣勢。（袁庭堯攝）

「漆線雕」是鮮少人知的傳統工藝，用於佛像外觀雕飾，該產業幾乎是男性師傅的天下。年輕時學商的楊琇文，以女輩之姿投入業界闖蕩34年，歷經生死劫後發願傳承，不但透過碩士論文保存技術，更打破業界「不外傳」的傳統，開枝散葉傳承精美的手工藝。

神像歷經粗胚、修胚、開臉、鑿花、漆線、粉線等程序才算完工，被請回供奉後，信徒多半會替其穿上「神明衣」，用以還願、祝壽或祈求平安。也因此，鮮少人仔細看過神明身上原有的龍身、波浪紋、及服飾的雕飾痕跡。

漆線雕源自明代，台灣早期稱作「牽線仔」（台語），不但能妝佛，更能應用於陶器、瓷盤的裝飾，若貼上金箔更能展現金碧輝煌的氣勢。創作者將天然漆、礦物粉等物調合後，反覆手工捶打形成可塑性高的「漆土糰」，再搓成細線，以纏、繞、堆、疊、塑、結等技法，塑造如浮雕的立體線條，相當考驗眼力及手藝。

楊琇文師承屏東布袋戲偶大師「林邊師」陳忠榮，奠定基礎，專心投入佛像製作。為了參透老師傅不外傳的技法，她甚至四處到寺廟觀摩，或藉著神明遶境出巡時、近身觀察。

10年前楊琇文生了一場大病，感念漆線雕若再不系統化授課傳承，必定凋零，楊琇文開始積極辦展，推廣漆線雕技藝。也透過研究所課程，系統化的整理技法，透過論文將技藝具體留存。她更開班授課，尋找有心或有緣的學生，大方分享技法。

對於漆線雕產業的發展愈趨簡化，楊琇文仍堅持初衷，認為龍要有完整的體態，火焰要有躍動的氣勢，魚更要活靈活現。她更認為「藝術應該要融入生活」，不但積極進修陶藝，崇尚職人精神的她甚至遠赴日本學沈金、蒔繪，不斷產出複合材質新作品，賦予漆線雕新生命。

楊琇文「傳藝雕龍點睛」創作展目前正在高市社教館免費展出，展期至25日。「妝活 - 漆線雕」實作課程9月5日將在鳳山社區大學開課，歡迎民眾報名學習。

(中時 )