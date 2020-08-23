一年一度七夕別錯過！ 求桃花、補財庫揭密｜2020.08.23

七夕即將到來，不少人都會把握這天，覓得一個好姻緣，命理專家小孟老師接受訪問時表示，七夕當天，下列5星座若是去求月老，會特別容易有正緣的出現。

根據《中天新聞》報導，小孟老師提到，第一個就是牡羊座，由於太陽落入夫妻宮，在七夕當天只要對著月老，甚至是對著月亮祈求，就會得到正緣，第二個則是魔羯座，由於金星落到夫妻宮，除了在當天祈求另外一半，若是想要讓過去的戀人回頭，就可以得到正緣。

小孟老師表示，另外還有雙子座、巨蟹座以及雙魚座，這三個星座太陽跟金星都落到戀愛的宮位，建議上述星座可以找粉色的水晶球，選擇在晚上七點時，跪在窗戶旁，看著月亮，如果沒有月亮，就想像月亮的樣子，想著自己想要的愛情，很快就會有桃花出現。

最後，小孟老師透露一個小訣竅，可以找個紅線，拿到月老廟去祈求，祈求能在未來一年內有桃花，並將紅線戴在手上，據說108天內都可以得到正桃花。

(中時新聞網)