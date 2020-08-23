隋棠目前帶著一家人到屏東長住，並到各偏鄉國小擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，投入兒童性侵害防治。然而繼6月揭露一起女童遭叔姪侵犯案，她昨（23日）再度於臉書PO文，察覺一名11歲男童長期被熟人性侵事件。

一名11歲受害男童告訴隋棠，他自有記憶以來，就被鄰居以假借幫忙照顧為由，帶回家猥褻，並持續到現在。後來，隋棠告知男孩導師所有狀況，讓外型高壯的導師忍不住哭了，心痛自責地問隋棠：「妳怎麼辦到的？」

因為這名男童在親人離去後，讓原本話就不多的他，個性變得更封閉，導師這3年也不斷地嘗試用各種方式去關心這個「標準高風險家庭」孩子，但從男童那裏得到的答案永遠是「沒事啊」這3字。

隋棠坦言自己剛開始做兒童性侵害防治時，也不明白為何受害孩子會選擇把他們那麼難以啟齒的秘密，去告訴像她這樣只有一面之緣的陌生人，卻對自己最親近的父母與師長選擇隱瞞。而背後原因單純地令人悲哀，「我怕爸媽傷心失望。」

隋棠說兒童性侵害議題又深又廣，其中又以「熟人性侵」為大宗，對孩子影響更是無止盡，「在這麼混亂的世界，我們能做的就是儘早陪孩子認識性侵害、明白身體自主權、並還給孩子說不的權利吧，從孩子一兩歲就開始一點也不早，而更重要的，是永遠要讓孩子知道：『沒有任何事會讓我停止愛你。』」

(中時新聞網)