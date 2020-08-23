網友爸爸，每次想和家中兒子噓寒問暖時，總是被兒子以「嗯嗯嗯」來敷衍。(爆笑公社網友提供)

網友爸爸，每次想和家中兒子噓寒問暖時，總是被兒子以「嗯嗯嗯」來敷衍。(爆笑公社網友提供)

網友爸爸總是得到兒子的「嗯嗯嗯」萬年答覆，讓他上網尋求各位網民父母的意見。(爆笑公社網友提供)

1名網友爸爸日前在《爆笑2公社》暴泣表示，自己每次想關懷兒子向他噓寒問暖，兒子始終給予自己萬年答覆「嗯嗯嗯」，因此這位網友爸爸特別上網詢問各位網民父母，是否自己家裡的兒女，也只會以這樣的方式來回答自己呢？

1名網友爸爸在《爆笑2公社》無奈尋問，是否各位網民父母家中小孩，也會以這樣的方式來回應自己呢？原來是這名網友爸爸，每次想和家中兒子噓寒問暖時，總是被兒子以「嗯嗯嗯」來敷衍，導致這位網友爸爸非常氣餒。

網友爸爸表示，自己曾Line關心小孩，跟他說7月到了不要那麼晚回家，卻得兒子回覆「嗯嗯嗯」，接著詢問他說什麼時候回來、在忙些什麼、回家吃飯有煮炒飯和餛飩湯，仍是得到兒子的萬年回覆「嗯嗯嗯」，網友爸爸簡直要徹底崩潰了！

網友紛紛回應，「好悲哀的模式哦」、「有的連讀都不讀，你的還會回」、「好棒，起碼還有對話」、「哈哈，已讀有回」；有的網友也表示，「我家的只回一串貼圖」、「等他需要跟你討零用錢的時候就不會只是回嗯了」、「不要給他錢 看他還是不是只會嗯」、「放心啦，闖大禍就會打給你了」。

(中時新聞網)