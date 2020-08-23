國泰NBA 3x全台總決賽高中男子組冠軍賽23日在台北香堤廣場登場，由三民家商出戰高苑工商，兩隊實力不相上下，開場雙方就上演防守戰，在三民嚴密防守下，最後3分半鐘才讓高苑林祖賢取分，最終三民家商7比4封王，獲得冠軍獎金4萬元與價值5萬元的NBA Store Coupon。

冠軍賽是兩隊本屆第3次交手，開場先由三民張少桀先馳得點，接著開始上演防守大戰，可惜高苑起初命中率低，讓戰況並不樂觀，比數一直僵持在1分差，直到最後3分半鐘，高苑才由林祖賢首先開胡，但以為時已晚，最後由三民李宥騏關鍵的兩記罰球，拿下奠定冠軍的第7分。

三民家商主要由高二的蒲國倫、張少桀、李宥騏組成，少了1位射手萊恩遠雖略顯吃虧，但其平均身高還是高達186公分，可說非常具有優勢，張少桀說，能贏的關鍵除了要有良好的溝通外，還要製造對手的犯規，尤其是針對敵隊192公分的吳忠宏，最終讓他4犯下場可說成功達成策略，減輕了三民不少壓力。

蒲國倫賽後開心表示，比賽過程沒想太多，以「放開打」心情去享受舞台，並大讚隊友互相幫助很給力。國泰金控協理廖昶超表示，國泰金控每年與NBA合作舉辦國泰NBA 3x，秉持助人圓夢就是快樂的精神，給年輕人創造一個圓夢舞台，現場的工作人員、球員與觀眾都遵守防疫相關規定，使得比賽順利在今晚圓滿落幕。

(中時 )