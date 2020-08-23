俄羅斯反對黨領袖納瓦尼疑似遭下毒後陷入昏迷，被送到西伯利亞鄂木斯克的醫院搶救，日前再被送往德國柏林救治。俄方一直強調以納瓦尼體內沒有毒物，應該沒有中毒。

但俄國媒體《莫斯科共青團報》（Moskovsky Komsomolets）23日引述警方消息來源爆料報導，納瓦尼在前往西伯利亞期間，受到政府當局的天羅地網嚴密監控，似乎想藉此推託，納瓦尼不可能在托木斯克中毒。

納瓦尼的新聞秘書雅米緒曾抱怨，在西伯利亞之行遭人跟蹤，在到達新西伯利亞時，「警察監視無所不在。」下一站到達托木斯克，反而平靜無事，但納瓦尼在搭機返回莫斯科途中，身體明顯不適。

《莫斯科共青團報》引述的警方消息人士，透露了他們在托木斯克跟蹤納瓦尼的一舉一動，透過壽司外送追蹤到他住的公寓，從當地商店收集他消費過的收據，甚至跟著他去河裡游泳等等。

英國《衛報》指出，俄方故意洩漏內部情資給《莫斯科共青團報》，顯然刻意放出訊息，意在證明納瓦尼不是在托木斯克中毒。但也顯示出，俄國執法當局對納瓦尼全面監控的程度。

(中時 )