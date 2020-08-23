時代力量將於8月25日起連續3天，進行決策委員網路投票。但是網路卻出現一份黃國昌錄音檔痛批苗栗縣議員曾玟學。曾玟學表示，沒辦法在這樣的組織文化中繼續下去，只好宣布退出時力。曾玟學直批，他一直感受到黃國昌對這個政黨的影響力與控制力。

曾玟學在臉書發文表示，加入時代力量，始終期許時代力量能是個開放多元、鼓勵年輕人參與的政黨，但聽到黃國昌的錄音檔後，除了錯愕，更多的是失望。沒辦法在這樣的組織文化中繼續下去，只好退出曾全心全意參與的政黨--時代力量。

曾玟學透露，前天他在宜蘭一同擔任營隊評審時，和黃國昌互動良好，也不相信黃國昌會是這種人，所以不以為意，直到今天聽到錄音檔。讓他難過的是，這個錄音檔出現之後，黨內整天下來竟然沒有任何人對黃的言論有任何意見，甚至在許多人的評論中，他是完全被消失的。甚至還有人覺得消息是他放的，只是想獲得自己的政治利益，過去許多次黨內放話和洩，他也被點名懷疑過，實在讓人非常心寒。

曾玟學說：「我一直都知道、也感受到黃國昌前主席對於這個政黨的影響力與控制力，時代力量的從政者很少有人敢違逆其意見，甚至在國昌退出決策圈後，任何重大決定也須和其商討。在這樣氣氛下，即便時代力量對外標榜是開放、透明、參與的政黨，也少有容得下不同意見的討論，往往必須是一致性的贊同。」

曾玟學還原錄音檔指出的事件，前主席黃國昌指出，他沒有投給徐永明是有個人情緒，但當時在會中討論時，有個共識是要參與2020年區域立委選舉的人，不應該擔任提名小組成員。2019年決策會討論立委提名小組成員，當時選出4位提名小組成員後，還有一位沒決定，最後1張關鍵票剛好在他手上。他便依照著要參選的人不能擔任選對會的標準，投給林易瑩，因此前主席徐永明沒成為提名小組成員。而徐永明就在此次投票後，從4月到8月都沒有再出席過決策會議。

曾玟學最後引用一句時力立委王婉諭曾說過的話，「實現理想的道路不是只有一條，也不是只有走在同一條路上的才能稱作夥伴。」

(中時新聞網)