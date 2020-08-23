警總人員在鼓山洞內設有偵訊、拘留、刑求室，現場還保存著讓人不寒而慄的拷問器具。（袁庭堯攝）

鼓山洞鄰近柴山，擁有豐富的歷史故事和自然資源，洞內陳列大量的老照片和化石標本。（袁庭堯攝）

警備總部審訊匪諜、嚴刑拷打政治犯的「鼓山洞」堪稱全台文史觀光亮點，自2019年5月份開放後話題不斷。時值農曆七月鬼門開，人潮不減反增，8月底前導覽全數預約客滿，民眾爭相一探陰冷隧道內的歷史故事。

鼓山洞入口位於五福路底，一旁就是過去的高雄州廳。原本是大型防空隧道，二戰日治時期鐵道部提供員工避難用，台灣光復後由警備總部接手使用。隧道長200公尺，設有偵訊、拘留、刑求室，現場還保存著當時遺留下來的手銬、木棍、電擊等刑求器具。內部更用保麗龍全面覆蓋，有效「隔音」。

1979年美麗島事件導火線「鼓山事件」就發生在隧道內，兩名遭員警逮捕的志工直接從警局密道移送至隧道，交由警總初步偵訊，再從上方出口移送至壽山南警部偵訊。

當地民眾說，當時有人只是路過州廳，不小心彎腰撿了一顆石頭，就被警總的人懷疑有不當意圖，抓進去關了一個禮拜。更不用說當時不少民眾親眼目睹政治犯「只進不出」，隧道內到底有多少生命熬不過嚴刑拷打而「人間蒸發」，迄今仍是一團謎。

管理該處的西子灣文化創意協會表示，曾有年輕團隊慕名而來，想來隧道內夜宿、拍攝特別節目，沒想到當天晚上才進駐，不到12點就落荒而逃。更有許多參觀民眾反映「看到不該看的東西」，嚇得奪門而出。

協會表示，鼓山洞的歷史價值大於話題，透過專業導覽可一探當年的高雄風貌，百無禁忌的遊客仍樂此不疲。軍事遺址迷引頸期待的還有周邊尚未開放的鼓山洞隧道群、壽山洞、舊漁業電台、毒蛇試驗所、警總祕密指揮所、水牢等地，觀光局去年以實地會勘，就看後續如何盤整規劃。

(中時 )