對於時代力量苗栗縣議員曾玟學退出時代力量一事，同黨的高雄市議員黃捷在臉書說，又面對一位夥伴的離去，心情不被影響是騙人的，寫到這裡，連打字的手都在顫抖；黨內的決策核心，若再不虛心檢討，這個黨勢必加速滅亡。

黃捷指出，聽到今天傳出的錄音檔，黃國昌發言的內容完全凸顯過去黨內決策圈的潛規則，更坐實了過去外界質疑的「國運昌隆」。投票本應尊重個人意志，曾玟學照自己的判斷表達意見，何錯之有？

黃捷感嘆，但很可惜，敢提出問題、表達自主意見的人才一個個被逼退，不但沒有人針對問題提出檢討聲浪，甚至被反質疑是自導自演，黨內的討論風氣變成「檢討提出問題的人」。

她認為，現在時代力量留下的，只會是乖乖聽「國昌老師」話的橡皮圖章。這就是為什麼時力必須趁這次改選加速改革，避免獨裁專斷的一言堂。

黃捷說，曾玟學曾經深信、深愛這個黨，只因「不聽話」就變成惡人？這樣荒謬的鬥爭還要持續到什麼時候？

黃捷說，她寫到這裡，連打字的手都在顫抖。黨內一而再的爆出這種事情，這個黨到底還剩下什麼？黨內的決策核心，若再不虛心檢討，這個黨勢必加速滅亡。

(中時新聞網)