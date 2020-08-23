今年1月，烏克蘭國際航空公司的PS752航班，波音737-800型客機，從伊朗德黑蘭起飛後不久就墜毀，機上所有176人無一生還。伊朗航空當局說，飛航紀錄器，也就是俗稱的黑盒子已解讀完畢，資料顯示，這架飛機被2枚飛彈攻擊，第1枚飛彈擊中飛機後，其實飛機還能支持，但是25秒後第2枚飛彈再次擊中飛機，使其完全解體。

BBC報導，伊朗在事故的最初幾天，否認此事與該國空防單位有關，之後更多的證據，包括手機拍攝到的影片，以及飛機殘骸有飛彈的碎片，伊朗終於承認「伊朗革命衛隊犯了災難性錯誤」。

伊朗表示，他們犯錯是與空防處境有關，前幾日，美國用無人機狙殺了伊朗高級將領蘇萊曼尼，所以伊朗的空防單位一直處於高度戒備狀態，而當天的數小時前，伊朗向美國駐伊拉克的2座基地發射了彈道飛彈，空防單位很擔心美國會再有行動，看到雷達光點就沒再查證而攻擊。

在周日的記者會上，伊朗民航組織（CAOI）負責人說，第1枚飛彈擊中客機之後，客機的兩名駕駛和1名機械工程師仍在努力挽救飛機，之間的對話長達19秒。

然而25秒後，第二枚飛彈再次擊中飛機，一切就結束了。

當時的部分對話是「目前，飛機出現機械故障，飛機的輔助動力已按照指令啟動。」

第1枚飛彈爆炸後幾秒鐘，飛機2具發動機的輔助動力都有啟動了。

「飛航紀錄器只有駕駛艙的話，沒有客艙的聲音，錄音在19秒後停止了。」

後來的一份報告中說，把客機當成目標的防空部隊最近移防(因為擔心美國再次攻擊伊朗軍事陣地)，然而移防後的防空部落沒有正確校準座標與相關方位，他們誤以為民用飛機的起飛點是敵對的物體。

該報告還說，倉促移防後的飛彈基地，還沒有與上層指揮中心完成通信，所以他們是在未經上級批准的情況，就自己決定向飛機開火。

(中時新聞網)