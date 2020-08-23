苗栗縣議員曾玟學23日晚間宣布退出時代力量，他表示，這決定痛苦且煎熬，認為自己無法在這種組織文化中繼續下去，因此決定退出時代力量，並以無黨籍議員的身分，在苗栗繼續努力。

網路上流傳前黨主席黃國昌私下錄音檔，引發爭議，曾玟學並在臉書上宣布退出時代力量，網友紛紛給予加油與支持。曾玟學表示，聽到音檔除了錯愕，更多的是失望。

曾玟學直指，自己從參與時代力量，到參選公職，一直都想盡力為台灣的政治文化，打開不同的機會和空間，但只要意見不同就要被鬥爭，就是一個能夠給年輕人希望的政黨嗎？

他說，自己在黨內感受到黃國昌對這個政黨的影響力與控制力，時代力量的從政者很少有人敢違逆其意見，甚至在他退出決策圈後，任何重大決定也須和其商討，「在這種文化的團體中，表達不同意見，是不被鼓勵的。」也因此深感絕望。

最後，曾玟學感謝立委邱顯智的邀請，讓他加入竹竹苗團隊，並給予信任與機會，他強調，在夥伴們的協助、以及一路上許多人無條件的幫忙，讓他能在苗栗為年輕人發聲，成為苗栗縣議會裡的異音，但回到黨內，年輕人總被施壓必須乖乖聽話。

23日曾玟學心意已決，宣告即日起退出曾全心全意參與的政黨時代力量，未來會在苗栗以無黨籍議員的身分繼續努力。

(中時 )