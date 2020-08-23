1名16歲的以色列少女，獨自1人前往艾拉特度假聖地進行自助旅遊，不料卻在旅館內慘遭30位男性集體強暴，警調單位目前全力釐清調查中，以色列總理納坦亞胡也表示，「這不單是只針對女孩遭到強暴的犯罪行為，而是對所有人類的犯罪」。

以色列警方指出，日前有1名16歲少女，獨自1人前往艾拉特度假聖地進行自助旅行，竟然在旅館裡遭到30位男性的集體強暴。警方指出，目前已經逮捕2位27歲嫌犯，也說明案發當時女孩在旅館裡，是呈現爛醉如泥的狀態。

根據郵報報導，這名少女是與熟人朋友一同外出飲酒狂歡，卻沒想到回到旅館後因自己喝過頭，讓男性朋友趁機對她性侵得逞，少女事後立刻報警處理，隨後警方立即逮到2名27歲的嫌犯，他們坦承確實有30位男生與少女發生過關係，但完全否認有強暴她的惡行。

集體強暴消息一出，以色列總理納坦亞胡痛批，「這不單是只針對女孩遭到強暴的犯罪行為，而是對所有人類的犯罪」，國防部長甘茲也表態，這些曾經對此名少女所做過的行為，代表你們的靈魂是如此墮落，至於是否少女有被30位男性集體強暴？以色列警調單位目前仍全力釐清調查中。

據了解，在去年英國也有位19歲的少女通報警方，她表示自己曾在旅館內被12名男性集體強暴，然而警方後來卻發現這名少女謊報，這名英國少女目前仍被法律訴訟纏身中。

(中時新聞網)