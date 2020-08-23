網路出現時代力量前主席黃國昌痛批苗栗縣議員曾玟學的錄音檔，造成曾玟學退黨。也是時力成員的「人渣文本」周偉航表示，曾玟學中計了，還說民進黨惹火他了。

筆名「人渣文本」的周偉航在臉書貼文發表看法，對於曾玟學退黨，不少人今天在新竹助選，就讓新竹那邊，和他比較熟的去溝通，很多事可以去現場溝通，像他這種邊緣人，沒什麼立場去和他討論。而且人家故意挑黨內的選舉階段，發個去年的老梗，就中計了，他是能講什麼？

人渣文本指出，「民進黨是真的惹火我了」。原本很多事情他是看在友情不講的，但他們這種搞法，超過了。

PTT網友認為，「黃國昌那些錄音就是事實，你怎麼抵賴。」、「又在轉移焦點，那麼理直氣壯，黃國昌可以出來咆哮啊！」、「這很明顯是黃親近的人洩漏錄音檔的吧，干民進黨屁事。而且曾玟學退黨理由很清楚：沒人幫他講話。」

針對民進黨是真的惹火人渣文本一事，PTT網友表示，「干民進黨屁事？」、「把所謂民進黨的暗料爆一爆也好啊，大家看誰比較慘。」、「當然只能找外敵民進黨。」、「我覺得最後還是友情萬歲。」

(中時新聞網)