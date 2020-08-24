烏克蘭前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko），對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應，並且目前發燒中，病情明顯。

路透社報導，現年59歲的季莫申科，在2010年總統大選失敗之前，曾兩度出任總理，不過之後又因官商勾結案件而自請辭職，但是在烏克蘭政界仍有影響力。烏克蘭因疫情的關係，自7月中旬以來，國會一直在停擺狀態。

季莫申科所組的「烏克蘭祖國聯盟黨」發言人說：「目前季莫申科病情頗嚴重，已發燒達到39度。」

烏克蘭本週的感染率急劇上升，上星期六的病例報告是新增2328例病例，全國總染病人數達到104,958人，死亡2,271人。

2004年，烏克蘭出現「橙色革命」，季莫申科與尤申科(Viktor Yushchenko)是這場革命的聯合領導人，因此季莫申科聲明鵲起，但是在多年的政治動盪中，兩人先後都失敗了。

季莫申科於2010年競選總統，輸給了俄羅斯支持的 亞努科維奇（Vi​​ktor Yanukovich）。2011年，季莫申科遭到「濫用權力」的指控被判處7年徒刑，但她否認了這一說法，稱這項指控是政治迫害。

亞努科維奇在2014年的民眾革命後逃往俄羅斯，因此季莫申科於2014年初獲釋，這是烏克蘭全面向西走的訊號，但是這又引來克里米亞衝突，以及烏克蘭東部的頓內次克、盧干斯克兩省的分裂。

(中時新聞網)